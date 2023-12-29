Жителя Барнаула лишили прав, потому что он перепутал номера своих автомобилей

Барнаулец, у которого в собственности находятся два одинаковых автомобиля по модели и цвету, перепутал регистрационные номера на машинах и ездил так целых полгода. За это правонарушение мужчину на год лишили водительских прав.
В судебном заседании один из членов семьи мужчины пояснил, что таблички перепутаны по его вине. Родственник якобы взял первый попавшийся номер и установил на автомобиль. Однако по решению судьи это не освободило водителя от ответственности за езду с другими «цифрами».
Мужчина не согласился с мнением суда и попытался оспорить вердикт. Однако и повторное рассмотрение не изменило решения «буквы закона» – барнаульцу придется целый год сидеть только на пассажирском сиденье.
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Взято отсюда.
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