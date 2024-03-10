Жителя Егорьевского района обвиняют в покушени на убийство брата

Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности.

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Следователи рубцовского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю обвиняют 40-летнего мужчину в покушении на убийство в Егорьевском районе, сообщает пресс-служба ведомства.

Следствие установило, что 1 марта в ходе перепалки в кафе между обвиняемым и посетителем, брат обвиняемого встал на другую сторону конфликта, что спровоцировало у преступника обиду на родственника.

Позднее мужчина отправился домой к брату и взял с собой нож, который вонзил ему в живот, раненному удалось убежать от нападавшего и спастись.

Согласно ходатайству следователей СК, обвиняемого заключили под стражу для закрепления доказательной базы.

Взято отсюда.

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