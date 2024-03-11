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Жителя Новоалтайска задержали за хранение наркотиков

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Жителя Новоалтайска задержали за хранение наркотиков

Сотрудники Алтайского линейного управления МВД России изъяли у 52-летнего жителя Новоалтайска сверток с веществом, которое, согласно заключению экспертов, содержит мефедрон.

Правоохранители возбудили дело о незаконном приобретении и хранении наркотиков в крупном размере. Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы до трех лет. Мужчина ранее был судим за незаконный оборот наркотиков, сообщает Управление на транспорте МВД России по СФО.

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