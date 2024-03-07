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Жителя Змеиногорска, по чьей вине погибли двое детей, могут отправить на принудительное лечение

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Жителя Змеиногорска, по чьей вине погибли двое детей, могут отправить на принудительное лечение

Из-за его неосторожности в доме возник пожар.

Источник фото: СУ СК России по Алтайскому краю

19 августа 2023 года жительница Змеиногорска оставила троих детей для присмотра у своей матери, сожитель которой страдал хроническим расстройством психики. Подробности сообщает СК по Алтайскому краю .

Когда семья легла спать, нетрезвый 49-летний мужчина начал курить в постели и оставил сигарету непотушенной, что спровоцировало пожар. До приезда пожарных вернувшиеся с мероприятия мать детей и ее знакомый успели спасти всех из горящего дома. Но несмотря на оказанную медпомощь, от отравления угарным газом погибла четырехлетняя девочка и её трехмесячный брат. Трехлетнего мальчика, хозяйку дома и ее сожителя госпитализировали.

Против мужчины завели уголовное дело за причинение смерти по неосторожности двум лицам. Экспертиза подтвердила, что в момент совершения противоправных деяний, он не осознавал характер своих действий. Уголовное дело с постановлением о применении принудительных мер медицинского характера направлено в суд.

Взято отсюда.

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