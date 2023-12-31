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Жителям Алтайского края не рекомендуют в ветреную погоду запускать фейерверки

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Жителям Алтайского края не рекомендуют в ветреную погоду запускать фейерверки

МЧС Алтайского края предупреждает, что фейерверки в ветреную погоду лучше не запускать, так как это может привести к непредвиденным последствиям.

Главная проблема в запуске фейерверков в ветреную погоду – возможность отклонения их траектории под действием ветра. Несмотря на то, что фейерверки предназначены для запуска в открытых пространствах, при сильном ветре они могут отклоняться от намеченного направления и приземляться в непредусмотренных местах. Это может стать причиной возгорания какой-либо поверхности или даже дома. Пример – происшествие в городе Бийске, где в прошлом году из-за залетевшей в окно ракеты произошёл пожар в квартире. Будьте крайне осторожны! В условиях сильного ветра использование пиротехники даже на открытых пространствах может быть опасен!

Взято отсюда.

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