Жителям Алтайского края предлагают голосовать за любимые достопримечательности

В России продолжается открытое интернет-голосование в рамках федерального конкурса «От южных морей до полярного края». В опросе могут принять участие жители Алтайского края.

В первые две недели марта россияне уже отдали свои голоса на интернет-платформе местагордости.рф за лучшие достопримечательности собственного региона. Из 445 объектов отметили 89, по одному в каждом субъекте Российской Федерации.

19-31 марта из их числа выберут тридцать лучших локаций, которые включат в туристические маршруты федеральной программы «Больше, чем путешествие». От Алтайского края в финал конкурса вышла Денисова пещера.

В заключительном этапе конкурса предусмотрены номинации «Гордость моей страны» для объектов исторического наследия, «Душа моей компании» для молодежи и «Мечта моего сердца». Она посвящена приоритетным «местам силы» для жителей России, согласно их оценке.

В результате организаторы сформируют три рейтинга, состоящие из десяти лучших достопримечательностей. Участники программы «Больше, чем путешествие» посетят их лично. Жители Алтайского края могут предложить собственные пункты этого списка.

«До 31 марта нужно рассказать о своем «месте силы» на личной странице в социальной сети «ВКонтакте» с указанием хештегов #отюжныхморейдополярногокрая, #МестаГордости, #БольшеЧемПутешествие, а также заполнить заявку на сайте конкурса. Количество постов от одного пользователя не ограничено», – рассказали в Управлении Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности.

Итоги промежуточного этапа конкурса подведут 3 апреля.

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