Жителям Барнаула напомнили о правилах пожарной безопасности

13 января сотрудник ГОЧС провели профилактический рейд по пожарной безопасности в Ленинском районе Барнаула.

В частности, с жителями поселка Березовка проведены инструктажи по соблюдению правил пожарной безопасности при эксплуатации печного и газового оборудования и правил использования пиротехнических средств. Были вручены памятки с правилами пожарной безопасности и телефонами экстренных служб.

Особое внимание в ходе рейда уделено местам проживания пожилых людей, семьям, находящимся в социально-опасном положении.

Всего проведено 12 бесед, роздано 18 памяток.

Управление по делам ГОЧС города напоминает:

опасно оставлять детей без присмотра в помещении, где топится печь, включена газовая плита или работает обогреватель;

у печи должны отсутствовать прогары и трещины, она должна быть побелена и оборудована предтопочным листом. Запрещено разжигать огонь легковоспламеняющимися жидкостями, оставлять топящуюся печь без присмотра. После топки золу необходимо поместить в безопасное место, залив водой;

при эксплуатации электрообогревателя, необходимо следить за состоянием прибора и электропроводки, избегать перегруза сети;

пламя газовой плиты обязательно должно быть голубым. Желтые или оранжевые языки пламени – признак того, что газ сгорает не полностью.

Если вы почувствовали запах газа, необходимо открыть окна, двери для проветривания и покинуть загазованное помещение. Вызовите аварийную газовую службу по телефону 04 (104 с мобильного телефона). В случае обнаружения загорания или открытого огня срочно сообщите по телефону 01 (101, 112 с мобильного).

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Взято отсюда.

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