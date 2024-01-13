Жителям Барнаула напомнили о правилах пожарной безопасности

13 января сотрудник ГОЧС провели профилактический рейд по пожарной безопасности в Ленинском районе Барнаула.
В частности, с жителями поселка Березовка проведены инструктажи по соблюдению правил пожарной безопасности при эксплуатации печного и газового оборудования и правил использования пиротехнических средств. Были вручены памятки с правилами пожарной безопасности и телефонами экстренных служб.
Особое внимание в ходе рейда уделено местам проживания пожилых людей, семьям, находящимся в социально-опасном положении.
Всего проведено 12 бесед, роздано 18 памяток.
Управление по делам ГОЧС города напоминает:
Если вы почувствовали запах газа, необходимо открыть окна, двери для проветривания и покинуть загазованное помещение. Вызовите аварийную газовую службу по телефону 04 (104 с мобильного телефона). В случае обнаружения загорания или открытого огня срочно сообщите по телефону 01 (101, 112 с мобильного).
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Взято отсюда.
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