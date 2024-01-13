Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Жителям Барнаула напомнили о правилах пожарной безопасности

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Жителям Барнаула напомнили о правилах пожарной безопасности

13 января сотрудник ГОЧС провели профилактический рейд по пожарной безопасности в Ленинском районе Барнаула.

В частности, с жителями поселка Березовка проведены инструктажи по соблюдению правил пожарной безопасности при эксплуатации печного и газового оборудования и правил использования пиротехнических средств. Были вручены памятки с правилами пожарной безопасности и телефонами экстренных служб.

Особое внимание в ходе рейда уделено местам проживания пожилых людей, семьям, находящимся в социально-опасном положении.

Всего проведено 12 бесед, роздано 18 памяток.

Управление по делам ГОЧС города напоминает:

  • опасно оставлять детей без присмотра в помещении, где топится печь, включена газовая плита или работает обогреватель;
  • у печи должны отсутствовать прогары и трещины, она должна быть побелена и оборудована предтопочным листом. Запрещено разжигать огонь легковоспламеняющимися жидкостями, оставлять топящуюся печь без присмотра. После топки золу необходимо поместить в безопасное место, залив водой;
  • при эксплуатации электрообогревателя, необходимо следить за состоянием прибора и электропроводки, избегать перегруза сети;
  • пламя газовой плиты обязательно должно быть голубым. Желтые или оранжевые языки пламени – признак того, что газ сгорает не полностью.

    • Если вы почувствовали запах газа, необходимо открыть окна, двери для проветривания и покинуть загазованное помещение. Вызовите аварийную газовую службу по телефону 04 (104 с мобильного телефона). В случае обнаружения загорания или открытого огня срочно сообщите по телефону 01 (101, 112 с мобильного).

    >

    Еще читают

    Взято отсюда.

    новости алтай края , новости горного алтая последние свежие ,

    ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

    Выпечка
    Горячие блюда
    Десерты
    Заготовки
    Закуски
    Напитки
    Салаты
    Соусы
    Супы

    МЫ В СОЦСЕТЯХ

    Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

    НАПИСАТЬ НАМ

     Происшествия

    Двух женщин спасли на пожаре в Алтайском крае

    13.01.2024

     Происшествия

    Крупный пожар произошел на складе популярного маркетплейса

    13.01.2024

     Происшествия

    Крупный пожар охватил склад Wildberries в Шушарах. Подробности к этому часу

    13.01.2024

     Происшествия

    В Барнауле водитель чуть не сбил четверых пешеходов

    13.01.2024

     Происшествия

    Новые подробности о пожаре в Шушарах сообщили сотрудники склада Wildberries

    13.01.2024

     Происшествия

    Барнаулец грел постель и чуть не спалил квартиру

    13.01.2024

     Происшествия

    Гепатит А выявили у посетителей российских закусочных

    13.01.2024

     Происшествия

    Старый Новый год. Как отмечать, гадать, и что категорически нельзя делать

    13.01.2024

     Происшествия

    На Алтае вдвое увеличилось число краснокнижных горных баранов

    13.01.2024

    Безформата
    нгс
    риановости
    газетару
    толк
    Алтапресс
    Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
    Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
    Поиск
    Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
    Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
    Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix