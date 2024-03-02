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Жителям Барнаула расскажут об искусстве античности

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Жителям Барнаула расскажут об искусстве античности

3 марта в Государственном художественном музее Алтайского края состоится лекция «От гармонии к распаду. Эволюция античного искусства».

Мероприятия пройдет в рамках экспресс-курса «История искусства» лектория «Встречи с прекрасным». Гости узнают, почему искусство Древней Греции и Рима называют классикой, познакомятся с самыми известными произведениями искусства той эпохи.

В роли спикера выступит сотрудник научно-исследовательского отдела, автор экспресс-курса Виктория Крылова. Она поможет развеять несколько популярных мифов о самом «совершенном» времени в истории мирового искусства.

Лекция начнется в 14:00 по адресу: Барнаул, улица Максима Горького, 16.

Справка:

Лекции в рамках экспресс-курса «История искусств» лектория «Встречи с прекрасным» проходят в течение всего года раз в месяц по воскресеньям.

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Взято отсюда.

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