Жительница Алтайского края пыталась дать взятку инспекторам ДПС

В городе Яровое сотрудники ДПС остановили автомобиль для проверки документов. У водителя обнаружили признаки алкогольного опьянения. Мужчину попросили проследовать в служебный автомобиль для составления протокола. В это время пассажирка остановленного автомобиля подошла к инспекторам ДПС и предложила им взятку в размере 5 000 рублей. О чем инспекторы сразу же сообщили в дежурную часть МВД России «Славгородский». Мировой судья судебного участка города Яровое признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество). Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 5 000 рублей. Секретарь судебного заседания судебного участка г. Яровое Е.В. Прусс

Взято отсюда.

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