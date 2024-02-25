Жительница алтайского села пойдет под суд за гибель мужа

Фото: Виталий Барабаш

Семейная пара выпивала алкоголь в своем доме, однако что-то пошло не так, и посиделки закончились поножовщиной и трагедией

31-летняя жительница Ельцовского района пойдет под суд за гибель мужа, сообщает пресс-служба СУ СКР по краю.

Ей вменяют статью “Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего“.

По версии следствия, днем 14 декабря 2023 года супруги распивали дома алкоголь. В какой-то момент в паре возник конфликт на бытовой почве. Женщина в порыве гнева взяла нож и дважды ударила мужа в грудь. От полученных травм мужчина скончался в больнице.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось , что в Алтайском крае 17-летний подросток убил гостя и закопал его тело возле дома.

Взято отсюда.

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