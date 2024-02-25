Жительница алтайского села попросила знакомых избить и ограбить ее бывшего мужа

Трое молодых людей из Мамонтовского района, по просьбе своей знакомой, избили и обокрали ее бывшего мужа.

Задержанные злоумышленники рассказали, что их попросила это сделать 28-летняя знакомая, которая решила таким образом наказать своего бывшего мужа.

Молодые люди оторвали лист поликарбоната на веранде и проникли в дом жителя села Покровка. После чего они нанесли множественные удары руками и ногами хозяину. А потом забрали его часы, портативную колонку и сотовый телефон.

Возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

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Взято отсюда.

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