реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

Жительница алтайского села попросила знакомых избить и ограбить ее бывшего мужа

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Жительница алтайского села попросила знакомых избить и ограбить ее бывшего мужа

Трое молодых людей из Мамонтовского района, по просьбе своей знакомой, избили и обокрали ее бывшего мужа.

Задержанные злоумышленники рассказали, что их попросила это сделать 28-летняя знакомая, которая решила таким образом наказать своего бывшего мужа.

Молодые люди оторвали лист поликарбоната на веранде и проникли в дом жителя села Покровка. После чего они нанесли множественные удары руками и ногами хозяину. А потом забрали его часы, портативную колонку и сотовый телефон.

Возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

>

Еще читают

Взято отсюда.

новости республики алтай последние свежие , лента новостей республики алтай ,

горняк22 телеграм
Жительница Алтайского края организовала нападение на бывшего супруга

Жительница Алтайского края организовала нападение на бывшего супруга

Возбуждено уголовное дело по статье “Грабеж” Полицейская машина / Фото:…

Узнать больше
Крупный пожар произошел в частном доме в Барнауле

Крупный пожар произошел в частном доме в Барнауле

По предварительной информации, причиной возгорания стало нарушение правил монтажа электрооборудования…

Узнать больше
Огромное пятно на Солнце угрожает Земле мощными магнитными бурями

Огромное пятно на Солнце угрожает Земле мощными магнитными бурями

Активная область солнечного пятна уже вызвала три вспышки высшего балла…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp