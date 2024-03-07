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Жительница алтайского села украла телефон на автовокзале

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Жительница алтайского села украла телефон на автовокзале

Жительница cела Карпово Второе Алтайского края присвоила на территории автовокзала чужой мобильник и была оперативно задержана полицейскими. В настоящее время ей грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Сотрудники Алтайского линейного управления МВД России получили обращение 44-летней женщины, которая рассказала, что на автовокзале у нее пропал телефон.

Оперативникам уголовного розыска удалось задержать похитительницу. Ей оказалась 34-летняя жительница региона. Подозреваемая пояснила правоохранителям: убедившись, что никто за ней не наблюдает, взяла «бесхозный» мобильник на ограждении.

Следственные органы уже завершили расследование преступления о краже. Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Барнаула для рассмотрения по существу.

Похищенный аппарат изъят у обвиняемой и возвращен владелице. Укравшей чужое имущество женщине грозит наказание в виде пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по СФО.

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Взято отсюда.

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