Жительница Барнаула хотела заработать, но потеряла 380 тысяч рублей

В барнаульский отдел полиции обратилась 35-летняя местная жительница, которая рассказала, что при попытке заработать мошенники похитили у нее 380 тыс. рублей.

Жительнице Барнаула в мессенджер пришло сообщение о возможном заработке на одном популярном маркетплейсе. Женщина заинтересовалась. Смысл работы заключался в том, чтобы выкупать определенный товар, после чего потраченные деньги возвращались бы с надбавкой. При этом сами товары получать было не нужно.

Потерпевшая согласилась и зарегистрировалась на онлайн-платформе, указав данные своей банковской карты. И начала «работать»: выкупала товары, пополняла счёт.

За пару дней она отдала в общей сложности 380 тысяч рублей, но свою «зарплату» так и не получила.

В итоге женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

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Взято отсюда.

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