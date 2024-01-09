Жительница Барнаула пережила страшное нападение стаи собак

Фото: "В курсе 22"

Спас девушку от тяжелых травм брошенный пакет, на который отвлеклись собаки. По словам пострадавшей, псы буквально раздирали ее вещи в клочья

Жительница Барнаула возвращалась домой с работы и стала жертвой нападения бродячих собак. Об этом она написала в Telegram-канале ” Инцидент Барнаул “.

Девушка возвращалась с ночной смены около 8.30 7 января. На улице 10-й Западной на нее накинулись три большие собаки и стали кусать за ноги, пытаясь завалить на снег.

“На плече у меня висела сумка, в руках был пакет, в котором была рабочая одежда, контейнер и маленький горшочек с цветком. Уже от безысходности догадалась бросить как можно дальше пакет. Собаки ринулись за ним, разорвав на клочья. Одна из собак начала трепать рабочую одежду, вторая сожрала цветок, а третья начала есть пластиковый контейнер“, – описывает пострадавшая.

03 декабря, 21:24 В Барнауле агрессивный пес разорвал прохожему пуховик

Овчарка, по словам одной из жительниц краевой столицы, прижала к забору, рычала и в итоге разорвала рукав куртки. Возможно, пес все еще бегает по округе

В момент, когда собаки отвлеклись на пакет, она сбежала. В итоге у девушки рваные джинсы и куртка, а также многочисленные укусы на ногах.

Это не единственный случай столкновения горожан с бродячими псами в последние дни. По словам другого участника канала, на улице Попова 163, к. 2 в районе АЗС “Олти” собака чуть не покусала детей.

“Девочке порвали куртку. Как сказала кассирша заправки, до этого собаку дразнили подростки и кидали в нее мусором“, – рассказал барнаулец.

Ранее жители Рубцовска пожаловались на стаю из десятков бродячих собак.

Взято отсюда.

новости алтай в контакте , новости выпуск алтай ,