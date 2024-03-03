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Жительница Барнаула пойдет под суд за убийство мужа

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Жительница Барнаула пойдет под суд за убийство мужа

Фото: Виталий Барабаш

В конце прошлого года супруги поругались: конфликт обострился и дошел до поножовщины. Теперь решение по делу вынесет суд

35-летняя жительница города Барнаула пошла под суд за убийство мужа, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Как стало известно, 22 декабря 2023 года в квартире жилого дома в Индустриальном районе Барнаула пьяные супруги поссорились на бытовой почве. Во время конфликта женщина вонзила нож в грудную клетку мужа, после чего тот скончался.

Уголовное дело с обвинительным заключением ушло в суд.

Ранее сообщалось , что ночью 3 марта в поселке Новоматвеевка Рубцовского района произошло убийство. Оказалось, что между сожителями возник конфликт, в ходе которого мужчина нанёс женщине удар ножом в область сердца. От полученной раны потерпевшая скончалась.

Взято отсюда.

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