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Жительница Барнаула пожаловалась на выкинутые чеки

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Жительница Барнаула не первый раз замечает выкинутые чеки в районе кордона. Об этом сообщает “В курсе 22”.

Жительница Барнаула пожаловалась на выкинутые чеки

Жительница Барнаула пожаловалась на выкинутые чеки.

Горожанка рассказала, что не первый раз замечает выкинутые чеки.

Она отметила, что, возможно, водители или кондукторы из маршрута № 7 специально их выкидывают из окна.

При этом ситуация происходит не первый раз.

Ранее сообщалось, что барнаульцы недовольны поведением водителей автомобилей на трамвайной линии.

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Взято отсюда
04.03.2024

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