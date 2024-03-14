Жительница Барнаула скрыла убийство приятеля и сшила мешок для его трупа

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Убившего человека мужчину поместили в колонию строгого режима, а его сожительницу еще ждет суд за укрывательство тяжкого преступления

Жительницу Барнаула будут судить за укрывательство убийства, которое совершил ее сожитель. Об этом сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю и региональной прокуратуре.

Преступление произошло в доме у знакомого пары. Они остановились там, так как в их жилище не было отопления. В январе прошлого года между хозяином жилья и сожителем женщины возникла ссора, в ходе которой последний сильно избил приютившего их мужчину. Он не умер сразу. В первые дни пострадавший еще подавал признаки жизни, но никому до не было до этого дела.

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В итоге мужчина скончался, а гости продолжили жить в его доме. Женщина сшила мешок, в который вместе с гражданским супругом они затолкали тело и вывезли на садовой тележке во двор, где закопали в погребной яме.

Спустя три месяца женщина все же рассказала о случившемся своей подруге и показала место захоронения тела. Знакомая тут же сообщила в полицию.

Мужчину признали виновным в умышленном причинении вреда, повлекшего смерть. Ему предстоит провести 9 лет за решеткой в колонии строгого режима. В отношении его возлюбленной завели дело за укрывательство. Материалы направили в суд.

Ранее сообщалось, что житель Рубцовска угрожал убить бывшую сожительницу и 2 марта все-таки убил ее .

Взято отсюда.

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