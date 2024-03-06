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Жительница Бийска отравилась дымом при пожаре в многоэтажке

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Жительница Бийска отравилась дымом при пожаре в многоэтажке

Фото: t.me/mchs_altkray

Пожар охватил 5 кв. м, дым заполнил подъезд, и людям пришлось эвакуироваться. Одна из жительниц получила отравление угарным газом

Ночью 6 марта в Бийске произошел пожар в квартире дома на улице Декабристов. Подробности сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Когда на место ЧП приехали пожарные расчеты, дым из квартиры на первом этаже уже распространялся по подъезду. Самостоятельно эвакуировались 10 жильцов, пятерых вывели газодымозащитники.

Пожар ликвидировали на площади 5 кв. м. В тушении участвовали девять человек личного состава МЧС, две автоцистерны и автолестница.

С отравлением угарным газом госпитализировали 57-летнюю женщину. Причина пожара еще устанавливается.

Ранее, 4 марта, в селе Турочак при тушении пожара в доме нашли мертвыми двоих детей .

Взято отсюда.

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