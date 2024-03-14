Жительница города Барнаула предстанет перед судом по обвинению в совершении укрывательства особо тяжкого преступления

Следственным отделом по Центральному району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 57 -летней жительницы города Барнаула. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 316 УК РФ (заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений).

По данным следствия, с осени 2022 года обвиняемая со своим сожителем проживали в доме общего знакомого в городе Барнауле. В январе 2023 года между мужчинами произошла ссора, в ходе которой гражданский муж женщины причинил телесные повреждения хозяину дома, от которых он впоследствии скончался. Чтобы скрыть следы совершенного преступления. обвиняемая помогла сожителю перенести тело потерпевшего в хозяйственную постройку, а весной того же года закопать его на участке местности. В ходе грамотно спланированных совместных действий следователям СК и оперативным сотрудникам полиции удалось раскрыть особо тяжкое преступление, замаскированное под безвестное исчезновение, и привлечь сожителя женщины к уголовной ответственности по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). В настоящее время приговором суда он осужден к 9 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

За укрывательство особо тяжкого преступления женщина также привлечена к уголовной ответственности. Следователем СК собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Центрального района города Барнаула обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

Взято отсюда.

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