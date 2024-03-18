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Жительница города Рубцовска подозревается в убийстве сожителя

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Жительница города Рубцовска подозревается в убийстве сожителя

Следственным отделом по городу Рубцовск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 52-летней местной жительницы, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). По данным следствия, 8 марта в течение дня сожители распивали спиртное в съемной квартире, в ходе чего между ними периодически происходили конфликты. Вечером при очередной ссоре и взаимных оскорблений женщина нанесла мужчине удар кухонным ножом в область шеи. После произошедшего подозреваемая не предприняла мер к оказанию помощи своему сожителю, она вымыла орудие преступления и ушла к знакомым.

Ранее подозреваемая была судима за совершение аналогичного преступления, лишив жизни знакомого мужчину, однако на путь исправления не встала. По ходатайству следователя СК судом в отношении женщины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение. Проводится дальнейший сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.

Взято отсюда.

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