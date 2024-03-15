реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Жительница Калманского района предстанет перед судом по обвинению в убийстве своего новорождённого ребенка

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Жительница Калманского района предстанет перед судом по обвинению в убийстве своего новорождённого ребенка

Алейским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летней жительницы Калманского района, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка сразу же после родов).

По данным следствия, в сентябре 2023 года обвиняемая, не желая предавать огласке факт начала родов, на участке местности в одном из сел Калманского района родила живого, способного к росту и развитию ребенка мужского пола. Мотивируя свои действия тем, что находится в тяжелом материальном положении, она перекрыла доступ кислорода новорожденному, отчего наступила его смерть. При этом женщина на учете по беременностям и родам не состояла.

Следствием собраны достаточные доказательства причастности женщины к инкриминируемому деянию, в связи с чем уголовное дело с утвержденным Алейским межрайонным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

Взято отсюда.

новости горного алтая и республики алтай свежие , новости республики алтай банкфакс ,

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
«Делают вид, что всем довольны». Алтайский психолог рассказала, какие люди больше всего подвержены раку

«Делают вид, что всем довольны». Алтайский психолог рассказала, какие…

Психолог Алтайского краевого онкодиспансера Алла Лобанова рассказала, что негативные эмоции,…

Сожжение чучела дыханием. Как веселились на Масленице в разные годы – исторический фоторепортаж altapress.ru

Сожжение чучела дыханием. Как веселились на Масленице в разные…

На Масленице всегда жарко – из-за костра, энергичных танцев и…

Директор барнаульского комбината рассказал, почему стройматериалы и кадры уходят в другие регионы

Директор барнаульского комбината рассказал, почему стройматериалы и кадры уходят…

Строительная промышленность Алтайского края в основном живет за счет того,…

Сожжение чучела дыханием. Как веселились на Масленице в разные годы – исторический фоторепортаж altapress.ru

Сожжение чучела дыханием. Как веселились на Масленице в разные…

На Масленице всегда жарко – из-за костра, энергичных танцев и…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp