Жительница Калманского района предстанет перед судом по обвинению в убийстве своего новорождённого ребенка

Алейским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летней жительницы Калманского района, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка сразу же после родов).

По данным следствия, в сентябре 2023 года обвиняемая, не желая предавать огласке факт начала родов, на участке местности в одном из сел Калманского района родила живого, способного к росту и развитию ребенка мужского пола. Мотивируя свои действия тем, что находится в тяжелом материальном положении, она перекрыла доступ кислорода новорожденному, отчего наступила его смерть. При этом женщина на учете по беременностям и родам не состояла.

Следствием собраны достаточные доказательства причастности женщины к инкриминируемому деянию, в связи с чем уголовное дело с утвержденным Алейским межрайонным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

Взято отсюда.

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