Жительница Рубцовска перевела мошенникам более 3 млн рублей

Женщина 1957 года рождения обратилась в рубцовскую полицию с заявлением о хищении у нее крупной суммы.

В полиции она рассказала, что в конце января ей на сотовый телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он пояснил, что неизвестные пытаются оформить кредит на её имя. С целью предотвращения хищения денежных средств ей якобы необходимо самой оформить кредиты и перечислить деньги на так называемые безопасные счета. Испугавшись быть должной банку, женщина различными переводами отправила свои личные сбережения сначала в сумме чуть более миллиона рублей, потом оформила два кредита, в том числе под залог своей квартиры. В настоящее время по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело, сообщает полиция региона.

Взято отсюда.

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