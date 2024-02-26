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Жительнице города Барнаула предъявлено обвинение в убийстве мужчины, совершенном в коммунальной квартире

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Жительнице города Барнаула предъявлено обвинение в убийстве мужчины, совершенном в коммунальной квартире

Следственным отделом по Ленинскому району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю предъявлено обвинение 39-летней местной жительницы в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, вечером 24 февраля 2024 года обвиняемая приехала в гости к своим подругам, проживающим в коммунальной квартире в одном из домов Ленинского района города Барнаула. После распития спиртного она вышла из комнаты и направилась в соседнюю, где проживал ранее знакомый ей 40-летний мужчина. Между ними произошел конфликт, в ходе которого злоумышленница нанесла потерпевшему два ножевых ранения в область сердца. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Обвиняемая ранее была судима – она отбывала наказание в местах лишения свободы за совершение убийства своего сожителя, однако на путь исправления не встала.

В настоящее время следователем готовится ходатайство в суд об избрании в отношении женщины меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводится дальнейший сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Ольга Чеснокова

Взято отсюда.

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