Жительницу Алтая обязали выплатить компенсацию детям за гибель их матери в ДТП

Фото: МВД по РА

Женщина устроила смертельное ДТП, в котором погибла мать троих детей. Прокуратура обратилась в суд с требованием выплатить детям компенсацию

Суд обязал жительницу Кош-Агачского района Республики Алтай выплатить компенсацию морального вреда в пользу троих детей, чья мать погибла в ДТП, сообщает прокуратура региона.

“Суд, рассмотрев иск, с учетом всех обстоятельств, принимая во внимание фактические обстоятельства дела, характер и степень физических и нравственных страданий истцов, принцип разумности и справедливости, взыскал с виновницы ДТП в пользу несовершеннолетних детей погибшей компенсацию морального вреда по 700 тыс. рублей в пользу каждого“, – говорится в сообщении.

В сентябре 2023 года суд признал женщину виновной в смертельном ДТП, где погибла женщина. По данным ведомства, из-за случившегося трое детей потеряли мать, испытав сильный стресс и чувство утраты. В связи с этим прокурор обратился в суд с заявлением о взыскании в их пользу морального вреда.

Напомним, 4 июня 2022 года в Кош-Агачском районе произошло смертельное ДТП. Предварительно известно, что 31-летняя местная жительница двигалась со стороны села Старый Бельтир в направлении урочища Тургун на автомобиле УАЗ-469. В какой-то момент она не справилась с управлением, автомобиль слетел с дороги на обочину и опрокинулся. В результате ДТП погибла 24-летняя девушка. Женщину-водителя доставили в районную больницу, однако госпитализация ей не понадобилась.

Взято отсюда.

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