Жительницу Алтайского края оштрафовали за игнорирование судебного пристава

Жительница Алтайского района не выполнила законное требование судебного пристава-исполнителя и не пустила его во двор для осуществления исполнительных действий. За препятствование деятельности должностного лица женщину оштрафовали на тысячу рублей.

Мировой судья признал сельчанку виновной в совершении административного правонарушения.

Она нарушила статью 17.8 КоАП РФ «Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов».

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