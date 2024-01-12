Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Жительницу Алтайского края оштрафовали за игнорирование судебного пристава

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Жительницу Алтайского края оштрафовали за игнорирование судебного пристава

Жительница Алтайского района не выполнила законное требование судебного пристава-исполнителя и не пустила его во двор для осуществления исполнительных действий. За препятствование деятельности должностного лица женщину оштрафовали на тысячу рублей.

Мировой судья признал сельчанку виновной в совершении административного правонарушения.

Она нарушила статью 17.8 КоАП РФ «Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов».

>

Еще читают

Взято отсюда.

алтай новости сегодня , новости алтая и алтайского края сегодня ,

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Барнаул

Стало известно, в каком состоянии находится пострадавший в ДТП с КамАЗом

13.01.2024

 Новости Барнаул

Ужаснуться, омолодиться и поесть. Восемь неочевидных мест Новосибирска, которые стоит посетить

13.01.2024

 Образование

Утвердили расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2024 год

13.01.2024

 Образование

Ужаснуться, омолодиться и поесть. Восемь неочевидных мест Новосибирска, которые стоит посетить

13.01.2024

 Происшествия

Пассажирка пожаловалась, что барнаульский водитель маршрута № 76 передавил ей руку

13.01.2024

 Происшествия

Водитель микроавтобуса подрезал самолет на взлетной полосе в Санкт-Петербурге

13.01.2024

 Происшествия

В глубокой коме находится российский поэт Лев Рубинштейн

13.01.2024

 Происшествия

На Урале мать заставила ребенка выгуливать собаку в носках

13.01.2024

 Новости Барнаул

150-летие художника и общественного деятеля Николая Рериха отпразднуют в Алтайском крае

13.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix