Жительницу алтайского села наказали за неуплату алиментов

Жительницу Целинного района признали виновной в неуплате алиментов на несовершеннолетних детей. В качестве наказания суд назначил женщине принудительные работы на полгода с удержанием из заработной платы 5% в доход государства.

Установлено, что подсудимая была по решению суда обязана ежемесячно выплачивать четверть всех видов заработка ребенку. Несмотря на это, сельчанка уклонялась от своих обязанностей и материальной помощи несовершеннолетнему не оказывала.

Злоумышленницу привлекли к административной ответственности, но должных выводов она не сделала и продолжала игнорировать требование суда. В результате образовалась задолженность по алиментам в 400 тысяч рублей.

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Взято отсюда.

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