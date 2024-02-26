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Жительницу Барнаула подозревают в хладнокровном убийстве сожителя 23 февраля

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Жительницу Барнаула подозревают в хладнокровном убийстве сожителя 23 февраля

Фото: pixabay.com

Пара распивала алкогольные напитки за здоровье именинницы, но на почве ревности вдруг между ними вспыхнула ссора. Она закончилась убийством

Днем 23 февраля в Барнауле произошло убийство. Подробности сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

55-летняя женщина отмечала с сожителем свой день рождения. В какой-то момент между ними возникла ссора на почве ревности. В ходе конфликта, по версии следствия, женщина нанесла сожителю удар бутылкой по голове и 14 ножевых ранений.

От полученных травм 64-летний потерпевший скончался на месте.

Подозреваемая уже имеет судимость за совершение преступлений против собственности. Горожанку заключили под стражу. Проводится дальнейший сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.

Ранее житель села Республике Алтай ослеп на правый глаз после пьяной потасовки.

Взято отсюда.

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