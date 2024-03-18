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Жительницу новосибирского села подозревают в жестоком убийстве подруги из-за денег

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Жительницу новосибирского села подозревают в жестоком убийстве подруги из-за денег

Фото: pixabay.com

После гибели пасынка убитой две семьи получили выплаты в размере 3 млн рублей каждая. Родственники получили их накануне, и некоторые сельчане думают, что это могло стать причиной трагедии

В новосибирском селе Красноярка женщину задержали по подозрению в убийстве своей подруги. Местные жители говорят, что причиной могли стать выплаты за смерть пасынка погибшей, сообщает ” КП-Новосибирск “.

По словам сельчан, женщина со своим супругом пришли в гости к подруге. Они выпивали, а потом произошла потасовка, причина которой пока неясна.

Хозяйку дома ударили ножом три раза, один удар был в печень. От полученных ран женщина умерла, полиция задержала подругу, ее мужа и супруга убитой“, – рассказали местные.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Одна из жительниц села отметила, что подозреваемая была пьяной и взяла вину на себя. При этом ходят слухи, что нужно проверить ее мужа, так как он якобы бил жену, резал ножом, а недавно побрил ее налысо.

Ранее сообщалось, что жительницу Барнаула будут судить за укрывательство убийства , которое совершил ее сожитель. Женщина сшила мешок, в который вместе с гражданским супругом они затолкали тело убитого и вывезли на садовой тележке во двор, где закопали в погребной яме.

Взято отсюда.

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