Журнал «Народы и религии Евразии» включен в международную базу Scopus

Журнал Алтайского государственного университета « Народы и религии Евразии » включен в единую библиографическую и реферативную базу данных рецензируемой научной литературы Scopus . Учредитель журнала — кафедра регионоведения России, национальных и государственно-конфессиональных отношений , а главный редактор — доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой Петр Дашковский .

Журнал берет свою историю еще с 2007 года, когда сначала он издавался как ежегодный сборник научных статей, а с 2016 г. — как журнал «Мировоззрение населения Южной Сибири и Центральной Азии в исторической ретроспективе». С 2017 г. журнал стал называться «Народы и религии Евразии» и в 2020 г. был включен в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Министерства науки и высшего образования РФ, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук.

«На протяжении нескольких лет редколлегией журнала и некоторыми коллегами с нашей кафедры была проделана огромная работа по развитию журнала, — комментирует главный редактор Петр Дашковский . — Процедура отбора журналов для индексации в базе Scopus очень сложная и долгая и, к сожалению, далеко не всем удается ее пройти. Учитывается научный авторитет членов редколлегии, цитируемость статей, географический охват авторов, которые должны быть не только из разных городов России, но и из других стран. Особое внимание уделяется оценке и уровня статей, их востребованности мировым научным сообществом, а также доступности и качеству сайта журнала и уровню английского языка. Информация о включении нашего журнала поступила в самый канун Нового, 2024-го года, и мы ожидаем, что после некоторых формальностей начнется индексация статей журнала в базе данных».

Включение журнала в базу SCOPUS — большое событие не только для университета, но и для многих коллег, которые занимаются научными исследованиями в области археологии, этнографии, истории и религиоведения в России и за рубежом, подчеркивает профессор Дашковский. Это дает возможность сделать доступными результаты научных исследований для огромной научной аудитории из разных стран мира.

Главный редактор журнала поблагодарил членов редколлегии, коллег с кафедры, авторов и особенно — руководителя офиса развития публикационной деятельности и повышения академической репутации АлтГУ, доктора биологических наук, профессора Александра Мацюру за серьезную консультационную поддержку.

Редколлегия журнала «Народы и религии Евразии» приглашает авторов к дальнейшему плодотворному сотрудничеству и публикации своих материалов по направлениям «Археология и этнокультурная история», «Этнология и национальная политика», «Религиоведение и государственно-конфессиональные отношения».

Журнал принимает статьи на русском и английском языках.

Офис развития публикационной деятельности и повышения академической репутации

Взято отсюда.

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