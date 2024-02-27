Кабинет экспресс-тестирования на ВИЧ возобновил работу в Алтайском краевом СПИД-центре

Теперь барнаульцы смогут узнать свой ВИЧ-статус всего за 15 минут. В прошлом году в мобильных комплексах свое здоровье проверили 2,5 тысячи человек. Цифру планируют увеличить благодаря открытию стационарной точки.

Источник фото: Катунь 24

1809 — ровно столько новых случаев ВИЧ-инфекции зарегистрировали в Алтайском крае в прошлом году. Всего же в регионе около 20 тысяч ВИЧ-положительных. Важный метод профилактики заболевания — регулярные обследования. В Алтайском краевом СПИД-центре возобновил работу кабинет экспресс-тестирования.

«Важно выявлять болезнь на ранней стадии, поскольку на этой стадии у нас есть шанс сохранить качество жизни пациента, продлить жизнь пациента и более того, при своевременно начатой терапии мы делаем так, что человек перестает быть опасным для своего окружения», — отметил главный врач Алтайского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Валерий Шевченко.

Сдать экспресс-тест может любой желающий. Анонимно, бесплатно и быстро. Предварительная запись не нужна, специалисты принимают в порядке «живой» очереди. Егор Назаров — студент-медик. Тестирование проходит регулярно по долгу службы.

«Так как я работаю еще на скорой помощи медицинским братом, работаю с ВИЧ-инфицированными пациентами, вот такой только фактор риска присутствует. Дали краткую схему действий при аварийной ситуации, при уколе на работе», — рассказал студент Алтайского государственного медицинского университета Егор Назаров.

Во время тестирования специалист проводит консультацию, дает рекомендации и задает вопросы интимного характера, чтобы оценить индивидуальные факторы риска.

Сдавать тест на ВИЧ нужно не раньше, чем через 4 недели после предполагаемого момента заражения. В случае обычной проверки — в любой день.

Результат будет готов через 15 минут. Одна полоска — результат отрицательный, две полоски — положительный. Кабинет экспресс-тестирования в Барнауле находится по адресу 5-я Западная, 62. Он работает в понедельник, среду и пятницу с 8:30 до 16 часов.

Взято отсюда.

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