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Как безопасно обращаться с огнём, электрическими приборами и газовым оборудованием напомнили жителям микрорайона «Докучаевский»

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Как безопасно обращаться с огнём, электрическими приборами и газовым оборудованием напомнили жителям микрорайона «Докучаевский»

На этот раз специалисты штаба по делам ГОЧС Ленинского района встретились с жителями улицы Панкратова, провели с ними профилактические беседы, вручили тематические листовки «О соблюдении мер пожарной безопасности в жилом секторе» и «Обязательные требования норм и правил безопасности при устройстве печей в жилых домах». Там где жильцов не застали дома – оставили буклеты в почтовых ящиках.

Задача подобных рейдов заключается в том, чтобы информировать жителей о последствиях, к которым может привести неисправная электропроводка или самодельный обогревательный прибор, несоблюдение мер безопасности в частном жилом доме.

Напомним, что подворовые обходы на городской и пригородной территории Ленинского района проводятся регулярно. С жителями ведутся профилактические беседы на тему соблюдения мер пожарной безопасности в частных домовладениях при эксплуатации печного отопления, о необходимости быть бдительными при использовании открытого огня и электроприборов.

Специалисты предупреждают о соблюдении правил безопасности при топке печей, призывают не использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов, не оставлять топящиеся печи без присмотра, не применять для розжига легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, следить за исправностью электропроводки и выключателей, не оставлять детей без присмотра, не использовать самодельные электронагревательные приборы, не курить в постели и т.д.

Администрация Ленинского района , Телефон: (3852) 54-73-97, E-mail: ps@len.barnaul-adm.ru

Взято отсюда.

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