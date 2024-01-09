Как и когда в 2024 году будут проводить государственные экзамены

Стало известно расписание проведения в 2024 году единого государственного экзамена, основного государственного экзамена и государственного выпускного экзамена.

По информации Минпросвещения РФ, изменений в ЕГЭ не будет. Чего не сказать про ОГЭ для девятиклассников, который поделили на три периода: досрочный, основной, дополнительный. Кроме того, даты основного периода немного изменили. Если ранее иностранные языки планировали поставить на 24 и 25 мая, то теперь их решили перенести на 21 и 22 мая из-за «последних звонков».

Расписание ЕГЭ – 2024

Досрочный период

22 марта – география, литература;

26 марта – русский язык;

29 марта – математика (база и профиль);

2 апреля – биология, иностранные языки (письменно), физика;

5 апреля – иностранные языки (устно);

9 апреля – информатика, обществознание;

12 апреля – история, химия.

Резервные дни: 15 апреля – русский язык, 18 апреля – математика (базовый и профильный уровни), 19 апреля – биология, иностранные языки (письменно), литература, обществознание, физика, 22 апреля – география, иностранные языки (устно), информатика, история, химия.

Основной период:

23 мая – география, литература, химия;

28 мая – русский язык;

31 мая – математика (база и профиль);

4 июня – обществознание;

7, 8 июня – информатика;

10 июня – история, физика;

13 июня – биология, иностранные языки (письменно);

17, 18 июня – иностранные языки (устно).

Резервные дни: 20 июня – русский язык, 21 июня – география, литература, физика, 24 июня – математика, 25 июня – информатика, обществознание, химия, 26 июня – иностранные языки (устно), история, 27 июня – биология, иностранные языки (письменно), 1 июля – по всем учебным предметам.

Дополнительный период:

4 сентября – русский язык;

9 сентября – математика (база);

23 сентября – математика (база), русский язык.

Расписание ОГЭ – 2024

Досрочный период

23 апреля – математика;

26 апреля – русский язык;

3 мая – информатика, литература, обществознание, химия;

7 мая – биология, география, иностранные языки, история, физика.

Резервные дни: 14 мая – математика; 15 мая – информатика, литература, обществознание, химия; 16 мая – биология, география, иностранные языки, история, физика; 20 мая – русский язык; 21 мая – по всем учебным предметам.

Основной период

21, 22 мая – иностранные языки;

27 мая – биология, обществознание, химия, информатика;

30 мая – география, история, физика, химия;

3 июня – русский язык;

6 июня – математика;

11 июня – география, информатика, обществознание;

14 июня – биология, информатика, литература, физика.

Резервные дни: 24 июня – русский язык; 25, 26 июня – по всем учебным предметам (кроме русского языка и математики); 27 июня – математика; 1, 2 июля – по всем учебным предметам.

Дополнительный период

3 сентября – математика;

6 сентября – русский язык;

10 сентября – биология, география, история, физика;

13 сентября – иностранные языки, информатика, литература, обществознание, химия.

Резервные дни: 18 сентября – русский язык; 19 сентября – математика; 20, 23 сентября – по всем учебным предметам (кроме русского языка и математики); 24 сентября – по всем учебным предметам.

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Взято отсюда.

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