Как и когда в 2024 году будут проводить государственные экзамены

Стало известно расписание проведения в 2024 году единого государственного экзамена, основного государственного экзамена и государственного выпускного экзамена.
По информации Минпросвещения РФ, изменений в ЕГЭ не будет. Чего не сказать про ОГЭ для девятиклассников, который поделили на три периода: досрочный, основной, дополнительный. Кроме того, даты основного периода немного изменили. Если ранее иностранные языки планировали поставить на 24 и 25 мая, то теперь их решили перенести на 21 и 22 мая из-за «последних звонков».
Расписание ЕГЭ – 2024
Досрочный период
Резервные дни: 15 апреля – русский язык, 18 апреля – математика (базовый и профильный уровни), 19 апреля – биология, иностранные языки (письменно), литература, обществознание, физика, 22 апреля – география, иностранные языки (устно), информатика, история, химия.
Основной период:
Резервные дни: 20 июня – русский язык, 21 июня – география, литература, физика, 24 июня – математика, 25 июня – информатика, обществознание, химия, 26 июня – иностранные языки (устно), история, 27 июня – биология, иностранные языки (письменно), 1 июля – по всем учебным предметам.
Дополнительный период:
Расписание ОГЭ – 2024
Досрочный период
Резервные дни: 14 мая – математика; 15 мая – информатика, литература, обществознание, химия; 16 мая – биология, география, иностранные языки, история, физика; 20 мая – русский язык; 21 мая – по всем учебным предметам.
Основной период
Резервные дни: 24 июня – русский язык; 25, 26 июня – по всем учебным предметам (кроме русского языка и математики); 27 июня – математика; 1, 2 июля – по всем учебным предметам.
Дополнительный период
Резервные дни: 18 сентября – русский язык; 19 сентября – математика; 20, 23 сентября – по всем учебным предметам (кроме русского языка и математики); 24 сентября – по всем учебным предметам.
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