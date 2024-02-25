Как не спутать запрещенную в России ипомею с похожими вьюнками, рассказал алтайский биолог

До двух лет лишения свободы могут получить россияне за выращивание ипомеи трехцветной на дачном участке. Какие не спутать эти цветы с похожими, рассказал директор института биологии и биотехнологии АлтГУ Сергей Смирнов.

Этот цветок очень популярен у дачников: его не надо сеять, он сам распространяется довольно быстро и заплетает заборы. Однако до недавнего времени мало кто знал, что он содержит запрещенные вещества.

Недавно стало известно, что в семенах ипомеи содержится эргин – галлюциногенное вещество, молекулы которого схожи с ЛСД. В России с февраля 2024 года выращивание ипомеи трёхцветной запрещено постановлением правительства. Теперь, если количество ипомеи на участке превышает 100 вьюнов, то это уже будет квалифицироваться как преступление. В таком случае, санкции включают в себя лишение свободы на срок до 2 лет.

По словам Сергея Смирнова, потенциальная сложность заключается в том, что определить не специалисту, какой сорт ипомеи перед ним, сложно, пишет АиФ.

«Видов ипомеи очень много – больше 500. Поэтому не совсем понятно, как и кто именно будет определять запрещенная ли это ипомея или нет», — отмечает биолог.

Так как же отличить запрещенную ипомею трехцветную? Сергей Смирнов советует, обращать внимание на цветы. Вас должны насторожить крупные бледно-голубые или голубые цветки, напоминающие граммофон, со светлым горлом. А также собранные в соцветии пучками, по 2–3 штуки. Когда цветки закрываются, они становятся пурпурными.

«Однако только специалист может точно сказать, какой вид ипомеи перед ним — Ipomoea purpurea, которая разрешена, или все-таки Ipomoea tricolor, в которой содержится эргин», — объясняет ученый.

Он порекомендовал во избежание неприятностей отказаться от ипомеи в пользу других вьюнковых растений. Существует много неменее красивых цветов, например, кобея, клематисы, гиацинтовые бобы.

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Взято отсюда.

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