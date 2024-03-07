Как отмечают 8 марта разные народы

В различных республиках и странах международный женский день является важным и долгожданным праздником.

Он посвящен женщинам и их вкладу в общество. В разных уголках мира 8 марта отмечается в различных форматах и с традициями, уникальными для каждой страны. Например, в некоторых странах этот день является официальным государственным выходным, в то время как в других местах он отмечается более традиционно, с участием семьи и друзей. Некоторые страны преподают историю и значимость 8 марта в школах и университетах. Другие организуют мероприятия, включающие парады, концерты или спортивные соревнования в честь женщин.

Мы попросили людей из разных республик, как у них в народе отмечают международный женский праздник и вот что мы получили.

Журналист из Грозного Иса Закриев пишет: «В республика Чечня 8 марта отмечают совсем просто. В школах и учебных заведениях, мальчишки деловито раздают подарки девочкам, искренне радуясь возможности порадовать своих друзей. В рабочих коллективах налаживались дружеские и душевные корпоративы, наполненные смехом, теплыми пожеланиями и радостью. Однако, важно отметить, что в эти моменты отсутствие алкоголя на праздничном столе не являлось преградой на пути к приятной и незабываемой встрече. Семейные традиции звучали несколько скромнее. Отец редко выражал свои поздравления жене и дочерям дома, в кругу своей семьи. Публично он этого никогда не делал. Однако, дети, испытывая неподдельное чувство гордости, поздравляли свою маму, а порой и реже встречающихся сестер. Такое поведение связано с общепринятой идеей о том, что этот прекрасный праздник все еще воспринимается как нечто чуждое и внешнее, несмотря на то, что он активно проник в нашу жизнь уже несколько десятилетий назад. Верующие люди, глубоко укоренённые в своих религиозных убеждениях, отмечали этот день совершенно иным образом или вовсе не отмечали его. Для них 8 марта оставался чем-то непривычным и мимолетным, не затрагивающим их душевные струны. В то же время, они с уважением относились к тем, кто чувствовался свободным и счастливым в этотособенный день. Одна из характерных особенностей этого дня — разнообразие цветов.

С началом марта, в самом центре города Грозный, открывался удивительный цветочный рынок. Удивительное явление последнего времени – молодые парни часто дарили своим девушкам цветы и приятные сюрпризы в этот день. Если оглянуться немного назад на промежуток в 10–15 лет, то станет ясно, что такой замечательный обычай только недавно вошел в моду. Раньше такие дары не были распространены, поэтому восприятие этого дня среди молодежи приобрело новые оттенки и еще большую ценность. В общем, 8 марта оставался настоящим праздником, объединяя сердца всех людей, несмотря на некоторые особенности. Никто не оставался равнодушным к этому дню, ведь он приносил радость и волшебство, наполненное множеством цветов, вниманием и любовь».

В Татарстане же этот праздник является Днём женщин, сообщает Артем: «Татары также поздравляют женский пол с этим праздником. Религия ислам, которой последователи татар верят, не признает светских праздников, включая 8 Марта. Отношение к таким праздникам варьируется от безразличия до отказа их отмечать. Мнения, высказываемые рядом духовных деятелей, являются подобными. В Центре татарской культуры «Дулкын», организовываются различные мероприятия в честь народных, светских и религиозных праздников. Проходит праздник, поздравляем женщин с 8 Марта. Хотя не каждый год, как только появляется возможность, организовываем праздничное чаепитие в начале весны и поздравляем женщин — с Международным женским днем».

Гульноза (имя изм.) отмечает: «В Узбекистане 8 марта является днём женщин. Отмечаем мы его как обычно. Мужчины семьи приготовили подарки для своих мам, бабушек, жен, сестер, тетушек и так далее, не забывая о цветах. Мои дети и муж всегда могут устроить целый праздник, ведь они обладают творческими способностями и имеют все необходимые реквизиты. Они надувают шары, готовят танцевальные флэш-мобы или приглашают артистов. Но в нашей семье это не особо распространено. А виной всему — я. Мне не нравится, когда все ставят на меня слишком большое внимание. Для меня этот праздник — возможность отдохнуть и выспаться. А вот вечером, если мужчины накроют стол вкусностями, приготовленными их собственными руками, тогда да, это будет замечательно! Такой подход к празднику приветствуется в нашей семье».

Нам удалось поговорить по телефону с героиней Ванда Ярмолинская, и вот что она нам рассказала: «История женского праздника в Польше уходит своими корнями в международный социалистический конгресс 1910 года. В то время этот праздник был преимущественно политическим, выступавшим за равноправие женщин и привлечение внимания к гендерному неравенству и поддержку их прав. В период советской оккупации в Польше 8 марта стал широко распространенным. В этот день женщин поздравляли и дарили цветы, но при этом продолжал сохраняться политический характер праздника. После окончания Второй мировой войны и создания Польской Народной Республики международный женский день стал государственным праздником, выходным днем, когда отмечали достижения и вклад женщин в развитие общества. В 1950–1960 годах, что может показаться необычным, традиционно вручались красные гвоздики и красные колготки. Красный цвет привлекает внимание и делает нас привлекательными, а в то время модными стали красные платья и мини-юбки. Данный праздник является важным, так как хотя бы раз в год мужчины откладывают свои дела и отдают все свое внимание и заботу девушкам, что нам очень нравится!».

В Германии же 8 марта считается не таким распространённым пишет Виктория Сыроватская: «В Германии этот праздник можно считать не таким распространенным. Только в Берлине 8 марта является выходным. Остальные федеральные земли Германии не празднуют Женский день официально. Программа празднования у немецких феминисток включает митинги за равноправие и отстаивание прав женщин, поскольку они стремятся получать такие же возможности, как и мужчины. Женщины хотят достигать равных условий и продвигаться по карьерной лестнице. Однако цветы и подарки не являются традицией в Германии, и 8 марта не считается праздником. Тем не менее, мужчины, которые женаты на русско-немецких женщинах или просто в отношениях с ними, дарят им цветы и подарки. В мой период работы в ресторане в день Международного Женского дня, естественно, там праздновали только русскоязычные женщины и мужчины. Таким образом, 8 марта в Германии не является официальным праздником, но имеет значение для отдельных культурных групп, где подарки и поздравления все же встречаются».

Айдана Костецкая сообщает нам: «У нас в Казахстане 8 марта особенный праздник, который, подобно России, отмечается всей страной. Этот день считается выходным, однако, наша страна имеет некоторые отличия в отношении его празднования. В первую очередь, 8 марта в Казахстане ассоциируется с праздником матерей, именно им посвящаются все внимание и забота в этот день. Матери получают подарки, которые символизируют благодарность и уважение за их труд и любовь, которую они дарят своим детям. Вдобавок ко всему, в этот день проводятся разные мероприятия и концерты, чтобы подарить женщинам радость и развлечения. В особенности, организуется благотворительная помощь и поддержка для многодетных женщин».

Валерия Гребенюкова

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Взято отсюда.

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