Как отмечают Старый Новый год в России

В ночь с 13 на 14 января жители России будут отмечать Старый Новый год. Рассказываем, откуда взялся этот праздник и какие существуют традиции.

А появился Старый Новый год после Октябрьской революции 1917 года, когда страна перешла на григорианский календарь. Правда, Русская православная церковь изменения не приняла и продолжала ориентироваться на юлианское летоисчисление. С тех пор в России ежегодно 14 января отмечают Новый год по старому стилю.

Однако официальным праздником в календаре он не числится. Несмотря на это, россияне с удовольствием вновь накрывают столы с едой, собираются семьями. Кроме того, Старый Новый год отмечают те, кто по каким-либо причинам не смог встретить Новый год 1 января.

Раньше традиционным блюдом на Старый Новый год был жареный поросенок. Потому что в первый день Нового года по старому календарю православные почитают святого Василия Великого, который считается покровителем свиноводов.

Также готовили пшеничную кашу с салом, пекли блины и пироги, лепили вареники с сюрпризом. Угощали не только домочадцев, но и тех, кто пришел в дом.

После 14 января новогодние гуляния подходят к концу. Елки убирают до следующего декабря, снимают украшения.

Еще читают

Взято отсюда.

новости республики алтай , вести алтай новости сегодня