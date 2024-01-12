Как памятник советскому солдату в Болгарии «Алеша», который хотят снести, связан с Алтайским краем

В Болгарии могут демонтировать советский памятник «Алеша». Прообразом монумента солдата-освободителя стал уроженец Алтайского края, ветеран ВОВ Алексей Скурлатов.

С таким предложением выступили депутаты партии «Демократы за сильную Болгарию» Владимир Славенски и Йоно Чепилски. Они считают, что перемещение памятника «является моральным актом, который должен быть осуществлен в честь болгарской истории, национального достоинства и в память о жертвах тоталитарного коммунистического режима».

Согласно проекту, из Пловдива памятник хотят перенести в Софию в «Музей социалистического искусства» и объявить конкурс на обновление пространства вокруг него. Предложение может быть рассмотрено депутатами городского совета на сессии 17 января.

Настоящий русский человек

До последних своих дней Алексей Иванович прожил в Косихинском районе. После тяжелого ранения в 1944 году был переведен в связисты и восстанавливал телефонную линию Пловдив — София. У него была масса наград. Он часто бывал в Болгарии как гость в советское, и уже в постперестроечное время. И консул страны Пламен Стоянов неоднократно бывал в Алтайском крае. Совместно с Алексеем Скурлатовым они проводили уроки мужества.

Фото: архив «Русских витязей» / Урок мужества. Среди почетных гостей – консул Болгарии Пламен Стоянов

«Алексей Скурлатов — олицетворение настоящего русского мужика, на которых земля держится, воплощение русского менталитета. Он был очень скромен. Помню, когда мы с «Русскими витязями» приехали в Налобиху устанавливать пятиконечную звезду на его доме, его волновало, что скажут его соседи, его соратники. И предложил установить их всем фронтовикам по деревне. И мы это сделали», — рассказывает Виталий Баленко, директор Алтайского архитектурно-строительного колледжа.

«Мы с Нэлли Федоровной Марковой, первым руководителем военно-патриотического клуба «Русские витязи», познакомились с Алексеем Ивановичем Скурлатовым еще в 2005 году. С тех пор мы взяли над ним шефство. И клуб, и колледж, и конкретно директор помогали семье Скурлатовых. На тот момент он жил со своей дочерью в Налобихе. В 2013 году он умер, но его семью и память о нем мы не оставили», — рассказывает Наталья Денисова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Алтайского архитектурно-строительного колледжа.

Единственная делегация

О сносе монумента поговаривали еще с 2005 года. В 2007 году жители Пловдива окружили памятник и не подпустили «разрушителей». Тогда члены клуба были приглашены в Болгарию на празднование 50-летнего юбилея памятника «Алеша». Это была единственная делегация из России, которая присутствовала на этом мероприятии. И на торжестве поднималась тема о демонтаже. Но благодаря общественному мнению болгар и усилиям «Русских витязей» его смогли отстоять.

«У нас есть замечательная фотография, где наши мальчишки с российским флагом стоят у самого подножия памятника. И в это время неподалеку уже натовские солдаты», — вспоминает Наталья.

Фото: архив «Русских витязей» / Курсанты ВПК на праздновании в честь 50-летия памятника «Алеша»

В 2014 году зашли прозападные политики, болгарское правительство снова поднимало эту тему, но до сего момента монумент не трогали.

«Болгары для нас всегда были братским народом, и сегодня 70% из них — противники какого-либо вандализма. Они очень хорошо относятся к нам. А политики выворачивают те корни, на которых строилась нация и страна, которая благодаря России и существует», — отмечает Виталий Антонович.

Памятный знак

В 2020 году к 75-летию Победы в Барнауле на пересечении проспекта Калинина и улицы Профинтерна по инициативе «Русских Витязей» был установлен памятный знак. На его лицевой стороне выгравировано изображение пловдивского памятника воину-освободителю, под ним – неофициальное название памятника «Алёша».

«Необходимо, чтобы нас услышали и поняли, что молодежь Сибири не в стороне от этой темы. Мы хотели предложить акцию-митинг у памятного знака в Барнауле, еще раз вспомнить о солдатах-освободителях. Многое зависит от того, какую поддержку получит болгарское общественное мнение от нас, простых граждан России. Стоять в стороне и смотреть, насколько печально там будут развиваться эти события, конечно же, нельзя», — считает Наталья Юрьевна.

Фото: 2ГИС / Памятный знак «Алеше» в Барнауле

>

ШИРЯЕВА Ксения Еще читают

Взято отсюда.

новости алтай сегодня последние , горно алтайск свежие новости республики алтай ,