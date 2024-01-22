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Как спланировать 2024 год: советы по тайм-менеджменту

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Как спланировать 2024 год: советы по тайм-менеджменту

Оказывается, прежде чем приступить к написанию планов на следующий год, нужен хороший качественный… отпуск!

Даже если вам требуется в течение дня приступить к новому заданию – отдохните 15 минут! А в годовом планировании обязательно учитывайте сон, фитнесс и обед! Планировать, когда нет сил – очень трудно. Александр Горбачёв, бизнес-тренер, автор книг и эксперт по тайм-менеджменту рассказал, как всё успеть и что такое личная эффективность.

Марина Малионова

Взято отсюда.

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