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Как ставят на ноги раненых с тяжелыми повреждениями мозга рассказали на Втором форуме ветеранов «Вместе победим»

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Как ставят на ноги раненых с тяжелыми повреждениями мозга рассказали на Втором форуме ветеранов «Вместе победим»

В Конгрессно-выставочном центре «Патриот» прошел Второй форум ветеранов СВО «Вместе победим», организованный фондом «Защитники Отечества». На круглом столе «Комплексная реабилитация ветеранов СВО» эксперты рассказали об уникальной программе ранней медико-социальной реабилитации ветеранов СВО — «Возвращение». Благодаря взаимодействию с фондом с 2023 года медбригады Федерального научно-клинического центра реаниматологии и реабилитологии оперативно вывозят тяжелораненых с передовой.

«Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии специализируется на восстановлении людей с травмами головного мозга. Поэтому был организован выезд специалистов центра на новые территории. Они доставили санавиацией сотни бойцов, которые больше месяца находились в коме, и восстановили их. Я лично общалась с этими ребятами, сегодня у них есть все возможности для возвращения к полноценной жизни», — отметила председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Директор Федерального научно-клинического центра реаниматологии и реабилитологии Андрей Гречко рассказал, что с 2023 года бригады организованы в формате стационарных и эвакуационных подразделений, в том числе непосредственно на линии соприкосновения, а также на базе опорных больниц в Луганске и Ростове-на-Дону. Помимо высокотехнологичной медпомощи на местах они эвакуируют пациентов, нуждающихся в высококвалифицированной помощи, в Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии. Только в декабре медики выполнили более 200 операций на открытом мозге и бесчисленное количество полостных операций.

Ветеран СВО Алексей получил на передовой травму, несовместимую с жизнью — осколок проник в черепную коробку и через сосцевидный отросток попал в мозг. Он поступил в Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии в коматозном состоянии. Его прооперировали. Уже через 6–8 недель он восстановился.

«С момента моего поступления, до того, как я покинул Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии, была проделана большая работа. Вместе с врачами и специалистами мы занимались с самого утра и до позднего вечера. После прохождения реабилитации настолько хорошо себя чувствую, что готов вернуться назад в зону СВО выполнять задачи», — поделился Алексей.

Зампредседателя фонда «Защитники Отечества» по медицинской поддержке Сергей Вылегжанин пояснил: фонд разрабатывает единую модель комплексной реабилитации бойцов, для чего объединяются лучшие практики — комплексный подход позволяет обеспечить максимальное восстановление каждого ветерана. Всего за время работы фонда организована эффективная реабилитация более двум тысячам ветеранов. Во время круглого стола обсудили эффективные практики сочетания протезирования, медицинской и социальной реабилитации бойцов СВО, а также создание типовых центров комплексной реабилитации для героев в регионах страны. Второй форум ветеранов СВО «Вместе победим» проходил с 14 по 17 января в Конгрессно-выставочном центре «Патриот». Участниками мероприятия стали более 400 демобилизованных бойцов из 89 регионов нашей страны, социальные координаторы и руководители региональных филиалов фонда, представители власти и экспертного сообщества.

Напомним: фонд «Защитники Отечества» создан по поручению президента России Владимира Путина. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев. Филиал фонда в Алтайском крае: г. Барнаул, пр. Ленина, 5, тел: ресепшен +8 (3852) 556–777, приемная +8 (3852) 556–444. ВКонтакте , Одноклассники , Телеграм .

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Взято отсюда.

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