Показываем динамику на инфографике с котиками

5 марта 2024, 16:30143Написать комментарий

5 марта на заседании городской думы председатель Галина Буевич заявила, что налоговые и неналоговые доходы Барнаула в 2023 году выросли до 11 миллиардов рублей. NGS22.RU сравнил эти данные с показателями прошлых лет и собрал в одну инфографику.

Так, за три года местные доходы Барнаула выросли с 8 до 11 миллиардов рублей. По мнению Галины Буевич, это позволит сделать жизнь города комфортнее и безопаснее.

— Мы видим, что в городе растут налоговые и неналоговые доходы. В 2023 году они превысили 11 миллиардов рублей. Выполнен и такой показатель, как обеспеченность расходов, — уточняет председатель думы.

При этом неналоговый и налоговый доход всего Алтайского края в 2024 году составит 89 миллиардов рублей. Предполагается, что край заработает 149 миллиардов рублей, еще 60 миллиардов получит безвозмездно, а потратит 164 миллиарда. Подробный график доходов и расходов можно почитать по ссылке.

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Взято Источник

05.03.2024