Как увеличить ежедневную физическую активность

Зимний период – не повод сокращать ежедневную физическую активность. А чтобы быть здоровыми, не обязательно заниматься каким-то конкретным видом спорта или ограничивать себя посещением спортзала.
Специалисты Роспотребнадзора по Алтайскому краю рассказали о том, как увеличить ежедневную активность, внеся небольшие изменения в распорядок дня.
Запомните следующие рекомендации:
Отличными вариантами проведения выходного дня станут прогулка в лесу или в парке, игра с собакой, лепка снеговика, зимний пеший туризм.
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