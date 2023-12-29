Какая погода ждет жителей Алтайского края в новогоднюю ночь

В регионе будет непривычно тепло.

Источник фото: Катунь 24

В новогоднюю ночь погода подготовила для жителей Алтайского края сюрприз. Будет непривычно тепло, следует из данных ЦГМС .

В ночь с 31 декабря на 1 января в Алтайском крае синоптики прогнозируют -4…-9 градусов, местами до -14. На большей части региона небольшой снег, местами метели. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

В Барнауле ожидается -4…-6 градусов. Небольшой снег, метель. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы до 17 м/с.

Взято отсюда.

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