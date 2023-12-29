Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Какая погода ждет жителей Алтайского края в новогоднюю ночь

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Какая погода ждет жителей Алтайского края в новогоднюю ночь

В регионе будет непривычно тепло.

Источник фото: Катунь 24

В новогоднюю ночь погода подготовила для жителей Алтайского края сюрприз. Будет непривычно тепло, следует из данных ЦГМС .

В ночь с 31 декабря на 1 января в Алтайском крае синоптики прогнозируют -4…-9 градусов, местами до -14. На большей части региона небольшой снег, местами метели. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

В Барнауле ожидается -4…-6 градусов. Небольшой снег, метель. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы до 17 м/с.

Взято отсюда.

новости республики алтай , банкфакс новости алтайского края и республики алтай ,

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Интересное

Бывший глава алтайского Минобрнауки снова сменил работу

30.12.2023

 Интересное

Предвыборный сайт Путина начал работу

30.12.2023

 Интересное

Президент Аргентины Милей уведомил БРИКС об отказе от присоединения к группе

30.12.2023

 Интересное

Искусственный интеллект будет управлять движением транспорта в Барнауле

30.12.2023

 Интересное

МВД сообщило о продлении на три года истекающих до 2025 года водительских прав

30.12.2023

 Интересное

Такой день. Новогодний городок в Барнауле и контракт ради закрытия долга по алиментам

30.12.2023

 Новости Барнаул

Барнаул в огнях: подведены итоги конкурса новогоднего оформления

30.12.2023

 Новости Барнаул

В Барнауле 15 пар поженились в последнюю красивую дату 2023 года

30.12.2023

 Новости Барнаул

29 декабря запущен сайт кандидата на должность Президента РФ Владимира Путина

30.12.2023

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix