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Какие новогодние мероприятия пройдут в барнаульском парке «Изумрудный»

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Какие новогодние мероприятия пройдут в барнаульском парке «Изумрудный»

Популярный барнаульский парк «Изумрудный» анонсировал список мероприятий, которые ждут горожан на новогодних каникулах.

Так, 30 декабря начнет работать народный лыжня. В этот же день в 16:00 на центральной площади стартует праздничная программа «Елочки зажгись!».

31 декабря горожан приглашают встречать Новый год. Для тех, кому скучно сидеть дома, до 03:00 будет работать визит-центр, звучать музыка на катке, гореть очаги и иллюминация.

Со 2 по 8 января с 16 до 18 часов в парке дети могут рассказать стишок дежурному Деду Морозу. В качстве награды ребятишки получат сладкие призы. В этот же период ежедневно с 18:00 в визит-центре парка запланированы игровые программы для взрослых и детей.

4 января в 13:00 на катке парка «Изумрудный» пройдет мастер-класс по фигурному катанию.

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Взято отсюда.

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