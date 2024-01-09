Какие резонансные события произошли в Алтайском крае на Новогодних каникулах

Новый год удивительная пора. Это не только традиционное время чудес, но и чудиков – тех, кто эти чудеса делает. О наиболее резонансных событиях минувших каникул мы и расскажем.

Погода и дороги

Новогодние праздники выпали на теплые дни. Отсутствие морозов заменили массовые метели, которые в разных частях Алтайского края царствовали почти ежедневно. Как это обычно и бывает, в такой обстановке больше всего страдают водители.

Первый раз за минувшие выходные трассы перекрыли накануне Нового года – 31 декабря. Ограничения коснулись Чуйского и Змеиногорского трактов. Затем ветер со снегом вернулся в регион 3 и 8 января. В последний из этих дней Госавтоинспекция закрывала проезд дважды – после очередного открытия в обед, к вечеру непогода снова разыгралась не на шутку. Рекордсменами по времени перекрытия стали трасса Рубцовск – Змеиногорск, а также участок от Курьи до границы с Казахстаном.

ДТП

Что-что, а дорожные инциденты не обходят стороной нас ни по праздникам, ни по выходным. В первый же день нового года в больницу с серьезными травмами попали две женщины. Пострадавшие прогуливались в кювете вдоль Змеиногорского тракта, куда угодил их автомобиль по ошибке водителя. К их несчастью, они оказались не единственными, кто попал в подобную ситуацию – вскоре после этого с трассы прямо на женщин слетела еще одна машина.

На следующей же день в Калманском районе произошло лобовое столкновение. Две иномарки «встретились» во время обгона, в результате пострадали сразу пять человек, в том числе 12-летний подросток.

4 января в Зональном районе под грузовик попала легковушка, после чего госпитализировали еще троих. Недалеко от этого же места 7 числа произошло самое резонансное и серьезное ДТП – на этот раз с участием минивэна. И вновь во время обгона. В результате удара две женщины погибли на месте, еще 8 человек пострадали. Среди пассажиров находились сразу пять детей. На месте аварии работали спасатели, которым приходилось доставать выживших людей из искореженного металла.

А 5 января в Бийске междугородний автобус допустил наезд на 10-летнюю девочку. Ребенок перебегал с матерью дорогу на красный сигнал светофора. Женщина не пострадала, а вот малышку увезли в больницу с серьезными травмами.

Хоть кол на голове теши

Особенно отличился на новогодних каникулах Бийск и его юные жители. 2 января двое подростков 10-ти и 15-ти лет попали в больницу после катания на ватрушках в лесопарковой зоне. При этом 28 декабря здесь же пострадал еще один 15-летний ребенок. По факту халатности местных властей правоохранители запустили проверку.

Через два дня на опасном участке, по поручению мэра, появились указательный аншлаги, которые предупреждали детей и их родителей об опасности данного спуска. Однако 8 числа инцидент повторился – в этот раз пострадала девочка, которая ударилась об дерево и уехала на скорой с огромной шишкой и разбитым носом.

Не только на дорогах

Опасность несут не только дороги. 4 января недалеко от Корболихи, на Гилевском водохранилище, два автомобиля ушли под лед. Рыбакам повезло, поскольку в момент инцидента они находились снаружи. Смогли ли автомобили вызволить из снежного плена в МЧС не уточняют, однако напоминают, что подобный инцидент здесь же произошел 29 декабря, поэтому на чужих ошибках плохо учатся не только дети, но и их родители.

В целом, экстренные службы уверенно прошли новогодние каникулы и спасли не один десяток жизней. Так, пожарные ликвидировали более 80 десятков пожаров, в которых не пострадал ни один человек. А Краевая клиническая больница скорой медпомощи госпитализировали не одну сотню человек. От 40 до 50 человек попадали в травмпункт ежедневно из-за гололеда и не только.

Первая и ненастоящая

Поздним вечером 8 января в барнаульских соцсетях появились якобы кадры первой в 2024 году грозы. Как пишут очевидцы, вместо привычной весны природное явление нагрянуло в последний день новогодних каникул.

Заснеженная парковка, вид сверху. Судя по ракурсу, кадры сняты на уличную камеру, прикрепленную к дому. И тут – небо резко осветила вспышка света. В комментариях горожане написали, что даже слышали звук грома. Резонансное видео быстро стало популярным, однако публика поняла все не так.

В региональном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды «Алтайскую правду» заверили, что никакой зимней грозы специалисты не зафиксировали. К тому же пояснили, что данное природное явление обычно возникает, когда на улице складывается устойчивая положительная температура – обычно выше +15 градусов. Что именно перепутали жители краевой столицы – замыкание ЛЭП, фейерверк или НЛО – с «первой» молнией в году, остается лишь гадать.

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Взято отсюда.

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