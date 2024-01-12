Каким зерном лучше кормить птиц зимой

Сдобный хлеб, овсяные хлопья и пшено, которыми привыкли подкармливать птиц зимой горожане, могут нанести вред здоровью пернатых, рассказали специалисты Алтайского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна».

— Самый лучший корм для птиц — это, конечно, зерно. Наиболее любимыми у пернатых друзей и полезными для их здоровья являются неочищенные, нежареные и несоленые семена подсолнечника, особенно в зимний период, когда птицам необходим энергетический корм, — отметили специалисты и подчеркнули, что корм должен быть свежим.

При этом для мелких лесных птичек, которые не справляются с подсолнечной лузгой, лучше посыпать очищенные семена, а в идеале — смесь из семян рапса, льна масличного, овса, конопли, канареечника и овсяницы. Такой набор зерна обеспечит пернатых необходимыми микроэлементами.

Для уток и голубей подойдет зерно пшеницы, ячменя или овса, содержащее значительное количество углеводов и белков. Если же кормить птиц свежим хлебом, пшеном или овсяными хлопьями, можно причинить им вред.

— Данный корм нежелателен для пернатых. Пшено быстро окисляется после шлифовки проса, что крайне неблаготворно влияет на пищеварение у птиц. Овсяные хлопья могут разбухать в желудках, что тоже нежелательно. Свежий хлеб, особенно ржаной, вызывает у уток, голубей, ворон и других птиц процессы брожения, в результате чего они могут погибнуть. Но при этом птички с удовольствием поклюют без вреда для здоровья высушенный пшеничный хлеб, — добавляют эксперты.

Взято отсюда.

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