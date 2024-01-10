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Какой будет погода в Алтайском крае в январе

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Какой будет погода в Алтайском крае в январе

По данным группы долгосрочных прогнозов Новосибирского Гидрометцентра средняя месячная температура воздуха на Алтае ожидается -13…-17 0С, что выше нормы на 1–1,5 градуса.

В конце месяца средняя глубина промерзания грунта составляет 116 см, высота снежного покрова – 22 см. На январь в среднем приходится 2 дня с туманом, 10 дней с метелью, 10 дней с изморозью.

Во второй декаде ожидаются колебания температуры воздуха ночью от -8…-13 до -23…-28, при прояснениях -33 0С. Днем от -3…+8, до -17….-22 0С. В периоды оттепелей – повышение температуры воздуха ночью до -1…-6, днем до 0…+ 5 0С.

В третьей декаде понижение температуры воздуха ночью до -30…-35, местами -40 0С. Днем до -25…-30 0С, в конце месяца – повышение температуры воздуха.

Месячное количество осадков предполагается меньше нормы, по западу края около нормы (13–50 мм, в предгорных районах 53–63 мм).

Снег различной интенсивности, в периоды повышения температуры – мокрый ожидается в отдельные дни первой половины месяца и в большинстве дней второй половины.

В январе среднесуточная температура воздуха в крае понижается до -13…-17 градусов. Разброс экстремальных температур составляет от +12,2 (Солонешное, 1983 г.) до -52,5 (Камень-на-Оби, 2001 г.) градусов. Сумма выпавших осадков в среднем варьирует от 13 мм (Ключи, Угловское) до 46 мм (Змеиногорск).

За 90-летний период самый теплый январь (-6,4 0С) в Барнауле был отмечен в 2002 году, самый холодный (-25,8 0С) – в 1966-ом.

В Алтайском крае декабрь текущего года получился около, местами в западных районах на 1 градус выше нормы. Сумма выпавших осадков варьирует от 17 мм (Солонешное) до 113 мм (Змеиногорск), что соответствует 80–130% от нормы, в Барнауле 44 мм или 140% от нормы.

3, 6, 25, 28 и 29 декабря на некоторых метеостанциях края были установлены новые рекорды максимальных температур воздуха за весь период наблюдений. Самый теплый день был зафиксирован 29 декабря, когда на всей территории края столбики термометров поднялись до +1…+6 0С, в Чарышском до +11 0С, установив новые рекорды максимальных температур данного дня за весь период наблюдений, перебив предыдущие 1965, 1975, 1988, 2005 и 2015 годы на 1…3,5 градуса.

В большинстве дней декабря отмечалась неустойчивая с осадками в виде дождя, мокрого снега, снега погода.

Людмила СЫРЫХ, начальник отдела Алтайского ЦГМС

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Взято отсюда.

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