Какую помощь оказывают участникам СВО в Алтайском крае

Губернатор края Виктор Томенко дал интервью журналистам программы «Вести-Алтай», во время которого рассказал о помощи, какую в крае оказывают участникам СВО, получившим ранения в зоне боевых действий и нуждающимся в реабилитации.

Дополнительное внимание уделяется работе Алтайского краевого госпиталя для ветеранов войн. В этом медучреждении проходят лечение и реабилитацию ветераны Великой Отечественной войны, боевых действий в Афганистане, на Северном Кавказе, а с недавнего времени и участники специальной военной операции.

Виктор Томенко рассказал, что более 3 тысяч участников СВО вернулись в регион из зоны боевых действий. Из них более 2 тысяч обратились в координационный центр, работающий при госпитале. Всем им оказана консультационная или медицинская поддержка и помощь, более 800 военнослужащих прошли лечение или находятся сейчас в госпитале, проходят курс реабилитации.

По поручению президента РФ была принята специальная федеральная программа для восстановления здоровья медицинской реабилитации.

«Алтайский край тоже вошел в эту программу. Примерно на 30 млн рублей в этом году будет закуплено оборудование для госпиталя, которое поможет лечению, восстановлению, реабилитации и выздоровлению наших бойцов. Поэтому нашему госпиталю будет уделено большое внимание», – рассказал во время интервью Виктор Томенко.

До конца года будут приобретены несколько современных медицинских комплексов для восстановления двигательной активности у пациентов. В 2023 году часть такого оборудования было приобретено на средства краевого бюджета (6,9 млн рублей).

Но не только медицинскую помощь получают участники СВО из Алтайского края. В большой работе по их поддержке участвуют специалисты разных органов власти, представители общественности, многие граждане.

«Это и работа органов социальной защиты, органов местного самоуправления, общественных организаций, которые работают на добровольческой, волонтерской основе. Всё это помогает нашим бойцам», – отметил губернатор края.

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