Какую роль играет барнаульский завод «Кристалл» в развитии промышленности региона

Алтайский край занял второе место по росту промышленности в 2023 году в Сибирском федеральном округе. Ярким примером успешного предприятия является барнаульский завод «Кристалл», который ежегодно производит около 75 тысяч бриллиантов. Они востребованы среди известных ювелирных компаний страны. Как рождаются на свет «лучшие друзья» девушек — узнала «Катунь 24».

Источник фото: Катунь 24

Алмаз, прежде чем стать бриллиантом, проходит, как минимум, семь стадий обработки: распиливание, шлифовку, обточку, огранку и другие. На барнаульском заводе «Кристалл» ежегодно выпускают около 75 тысяч готовых драгоценных камней — в среднем на 20% больше, чем пять лет назад.

Здесь начинается превращение алмаза в бриллиант. Специалисты решают, какого веса, цвета и качества он будет. Задача — найти самый дорогой камень.

Наталья Кушнарёва в профессии 20 лет. Однажды ей довелось держать в руках алмаз весом почти 300 карат. Он стоил 4,5 миллиона долларов. Это большая редкость, обычно приходится работать с мелкими и средними камнями.

«Ну вот, белый, чистый алмаз. Здесь на экране можем мы его посмотреть, уже в проекции 3D. Это проект будущего камня, здесь он распилится, будет большой и маленький камень. Вот будет 17 соток большой и 4 сотки маленький камень», — рассказала технический руководитель участка разметки барнаульского филиала завода «Кристалл» Наталья Кушнарёва.

Один из главных этапов производства бриллиантов — придание формы алмазным полуфабрикатам. Эту операцию на барнаульском предприятии выполняют на лазерном станке. Оборудование новое, приобрели в прошлом году. Такая установка заменяет сразу четыре операции технологического цикла. А еще ускоряет процесс — распиливание камня лазером занимает всего 4 минуты вместо 4 часов механической обработки.

«Основное достоинство этого оборудования в том, что оно фактически исключает ошибки ручного труда, то есть оборудование крайне точное, там идет речь о сотых миллиметра. Мы существенно увеличили производительность за счет этого оборудования, люди при этом, надо сказать, никак не пострадали. То есть станок не заменил собой людей, он просто позволил нам существенно поднять производительность», — отметил руководитель барнаульского филиала завода «Кристалл» Александр Роут.

Когда полуфабрикат приближается к форме будущего бриллианта, он попадает в руки огранщика. Их работу здесь тоже модернизировали, внедрили программно-аппаратные комплексы. Они помогают задать правильные углы для будущего бриллианта. Тем не менее, до идеала камень доводят руки человека.

«Только огранщик с максимальной точностью может огранить полуфабрикат, сделать из него бриллиант — 57, 65 граней — сколько обусловлено в тех. задании, то есть машина в этом труде человека еще не заменила», — подчеркнул начальник производства барнаульского филиала завода «Кристалл» Станислав Кошелев.

Заключительный этап производства — оценка бриллиантов. Каждый оценщик в день держит в руках около сотни бриллиантов. Здесь проверяют дефекты, полировку, симметрию, цвет. Чем желтее камень, тем он дешевле, а самый дорогой — белый и кристально-чистый.

«Дефекты бывают, бывают и трещины — маленькие, большие, дефекты бывают светленькие, графитовые. Возвращаем виды браков, огранщик может не дополировать, поджечь камень, мы это тоже смотрим, возвращаем обратно огранщику, он все доделывает, и мы смотрим заново», — сообщил оценщик бриллиантов барнаульского филиала завода «Кристалл» Светлана Лыкова.

По данным Минпромэнерго, индекс промышленного производства Алтайского края за 2023 год составил 105,8%. По темпам прироста регион занял второе место в Сибирском федеральном округе и уступил лишь Новосибирской области.

Барнаульский завод «Кристалл» играет немаловажную роль в развитии промышленности. Он начал работу 50 лет назад. В 2021-м его включили в состав Смоленского завода по огранке алмазов. Всего в России семь подобных предприятий. Сегодня «Кристалл» работает, в основном, на внутренний рынок сбыта, продукция востребована среди известных ювелирных компаний.

Взято отсюда.

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