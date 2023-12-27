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Каток, белочки и живая ель. Парк “Изумрудный” превратился в сказку – фоторепортаж altapress.ru

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До Нового года осталось меньше недели и в Барнауле уже украсили много локаций. Фотокорреспондент altapress.ru заглянул в парк “Изумрудный” и поделился красивыми снимками.

Каток, белочки и живая ель. Парк "Изумрудный" превратился в сказку - фоторепортаж altapress.ru

Как украсили парк "Изумрудный".

На главной аллее парке нарядили живую ель. Теперь она выглядит очень празднично и нарядно. Однако красивые игрушки висят не только на главной елочке. Их развешали даже на обычные деревья.

Игрушки на деревьях очень забавные – в форме маленьких вязанных шапочек.

Интересно, что в парке разместили очаг с огнем, около которого можно погреться. Атмосфера напоминает не только Новый год, но и лагерные походы.

Также на пруду залили большой каток, где теперь катаются все желающие. Ну а вход на него охраняет сверкающая белочка, которая вежливо встречает гостей.

Теперь парк похож на новогоднюю сказку, о которой так сильно мечтают дети и взрослые.

Ранее мы показывали, что на Мало-Тобольской в Барнауле засверкал снежный городок. Смотрите фоторепортаж altapress.ru.

Взято отсюда
27.12.2023

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