Команда АКЗС победила в лыжной эстафете спартакиады госслужащих Алтайского края 2 марта, в Барнауле на лыжной базе «Локомотив» прошел зимний этап краевой Спартакиады государственных служащих Алтайского края. В смешенной эстафете участвовали 5 команд федеральных органов власти и 13 – краевых. Спортивный праздник открыли министр спорта Алтайского края Иван Нифонтов и председатель комитета АКЗС по спорту, культуре и молодежной политике Татьяна Ильюченко. «Как приятно видеть своих коллег не только на совещаниях, но и в неформальной обстановке. Особенно приятно, что вы пришли с близкими – это очень важно особенно в Год семьи. Мы все услышали призыв Президент вставать на лыжи и теперь, надеюсь, фраза «спорт – норма жизни» станет девизом для всех нас. Удачи всем, занимайтесь спортом, будьте здоровы!», – обратилась к спортсменам и болельщикам Татьяна Ильюченко. Сразу после приветствия она отправилась на старт лыжной эстафеты, где выступила первым номером в команде краевого парламента. В состав сборной АКЗС также вошли помощник депутата Анна Николайчик, консультант отдела экспертизы проектов правовых актов и судебной работы экспертно-правого управления аппарата краевого парламента Степан Сафронов и заместитель председателя комитета АКЗС по спорту, культуре и молодежной политике Александр Николайчик.

Женский этап составлял 1000 метров, мужской – 2000 метров. В результате напряженной борьбы команда краевого Заксобрания опередила всех преследователей и заняла первое из место. Серебро среди команд, представлявших краевые госструктуры, завоевала сборная Министерства финансов, на третьем месте – Министерство социальной защиты

Среди госслужащих федеральных органов власти самыми быстрыми в эстафете были лыжники из Управления Федеральной налоговой службы России по Алтайскому краю, второе место у краевого отделения Социального фонда, третье – у Управления Федерального казначейства.

Также в этот день прошли личные первенства по лыжам среди мужчин, женщин и детей. Участники спортивного праздника состязались в зимних забавах: прыгали через канат, играли в гигантский баскетбол. Самые маленькие спортсмены и зрители смогли прокатиться на собачьей упряжке и пони.