“Команда остается здесь”: Сергей Войтюк объяснил свой уход из алтайского ОНФ

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По словам самого Сергея Войтюка, решение об уходе с должности председателя исполкома отделения ОНФ он принял в силу личных обстоятельств и ввиду веяний времени

Семейные обстоятельства и новые тенденции, которые требуют дополнительных компетенций стали причиной того, что Сергей Войтюк принял решение покинуть пост руководителя исполкома отделения Общероссийского народного фронта в Алтайском крае. Именно так причины своего ухода с общественной должности объяснил в беседе с “Толком” сам Войтюк.

“Причины, на самом деле, просты и понятны. Это, во-первых, семейные обстоятельства, а во-вторых, я чувствую, как время выдвигает новые требования к компетенциям руководителя. Мы же видим с вами, что меняются подходы, приоритеты. Я чувствую, что формируются новые требования к медийной составляющей нашей работы, а этой компетенций или вернее даже сказать таланта к сожалению у меня нет”, – отметил собеседник “Толка”.

Кроме того, он подчеркнул, что за долгое время работы регионального отделения “Народного фронта” сформировалась сильная экспертная команда, которая успешно проявила себя на поприще реализации самых разных общественных проектов.

“Главное, что эта команда остается, и тем кто силен в медийном позиционировании с ней будет очень легко работать, следуя новым трендам и задачам, которые стоят перед Движением“, – добавил Сергей Войтюк.

Взято отсюда.

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